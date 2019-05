C'est confirmé par les développeurs, le titre ne sera pas présent à l'E3 2019, mais ne partez pas si vite, puisqu'ils nous donnent tout de même rendez vous la semaine prochaine, soit le 5 juin à 18 heures, heure locale. Ubisoft sera alors en live sur Twitch ou encore YouTube pour nous présenter leur avancée.



"Cette année nous n’assisterons pas à l’E3 2019. Nous poursuivrons toutefois notre engagement envers le programme Space Monkey et nous vous tiendrons au courant du développement du jeu et de la façon dont nous bâtissons le monde de Beyond Good and Evil 2. Nous sommes également impatients de partager avec vous le moment venu de nouvelles séquences de gameplay."



Cette dernière phrase, écrite par les développeurs sur le site officiel, nous prouve cependant, que le stream Space Monkey de la semaine prochaine ne nous présentera pas de séquence de gameplay.