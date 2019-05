Le Collector de Kingdom Come Deliverance est maintenant en préco pour un prix plutôt sympa.Il faudra faire vite car le collector sera plus cher normalement- le jeu avec tous les DLC- poster- making-of en blu-ray- figurine (hauteur 15 cm)- pin's- OST en CDJe compte sur vous pour passer par les liens les amis, il n'y a pas de carottes, je vous fais vraiment des concours. Si tout le monde qui clique passe une commande, il y aurait des concours chaque mois. Malheureusement, j'ai beaucoup de clique et pas beaucoup de commande. Kingdom Come Collector's Edition 59.99€