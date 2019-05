Phil Spencer l'avait promis : en 2019, Microsoft compte améliorer sa présence sur PC. Si les joueurs de la plateforme peuvent déjà profiter du Xbox Game Pass, le catalogue proposé est pour le moment limité par rapport à celui de la Xbox One, puisque seules quelques exclusivités comme Forza Horizon 4 et Sea of Thieves sont accessibles. Lancé il y a deux ans, le service est désormais l'un des fers de lance de la stratégie de Microsoft, orientée autour d'une "conviction" :



"Notre conviction est que les joueurs doivent être au cœur de l’expérience de jeu et qu’ils doivent pouvoir profiter de tous les avantages des appareils sur lesquels ils choisissent de jouer. Phil Spencer, responsable produit de la branche Xbox."

Dans un autre temps, Phil Spencer détaille la "vision du jeu vidéo sur PC" chez la firme de Redmond, et leur volonté de "rassembler les joueurs" :



"Il est capital de permettre aux joueurs de jouer ensemble, par l’intermédiaire du cross-platform et du cross-network sur PC Windows 10 et console. Il est tout aussi important de permettre la construction de communautés rassemblant tous les joueurs, quel que soit le store ou la plateforme qu’ils ont choisi (console ou PC), afin de permettre aux jeux de toucher un public plus large et de faire en sorte que le jeu vidéo nous réunisse tous autour du jeu. Dans cette optique, notre ambition est de rendre les jeux PC développés par les différents Xbox Game Studios disponibles sur de multiples boutiques en ligne, dont le Microsoft Store pour Windows, dès leur sortie. Nous estimons que vous devriez pouvoir être libres d’acheter vos jeux où vous le souhaitez (...) Nous savons que des millions de joueurs sur PC ont accordé leur confiance à Steam pour se procurer leurs jeux, et nous avons entendu les joueurs qui demandent à avoir le choix."



Le responsable de la branche Xbox annonce ainsi l'arrivée "de plus de vingt jeux Xbox Game Studios sur Steam", dont le futur Gears 5 (2019) et les Definitive Editions d’Age of Empires I, II et III.