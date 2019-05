Antonio Fucito a divulgué la date de sortie de Death Stranding avant la bande-annonce avec ce tweet :



Au cours d'un interview, il a dit ce qui suit au sujet de l'exclusivité de Dead Stranding :

"La pochette de PS4 n'avait pas le label "Only on PS" car Dead Stranding arrive sur PC plus tard, c'est l'accord signé entre Kojima et Sony, le jeu sera une exclusivité console PS4 et sera disponible sur PC plus tard , je ne sais pas si c'est un 6 ou 12 mois exclusif".