On a ici la meilleure copie des Apple Airpods 2. C'est une copie qui coûte assez cher (60€ via paypal). Donc assez cher comparé aux autres copies (35€ en moyenne).



Pourquoi cette différence de prix ? Ce modèle se nomme la "1:1 Super Copy". C'est une copie parfaite de A à Z, la boîte, le manuel, les écritures, la puce H1 présente à l'intérieur, les écouteurs sont même détectés en tant qu'Airpods sur le smartphone, même le logo Apple est copié. TOUT !



Certaines personnes vont dire : Oui mais chez Apple, on paye la qualité (229€ chez eux, je le rappelle).



Et c'est là ou les chinois sont très fort également, On a une qualité audio excellente, très très très proche de la qualité audio chez Apple, de la très bonne basse. C'est même quasi impossible de les différencier quand on les a dans les oreilles, c'est ultra proche.



Ce modèle est actuellement la meilleure copie, ça sera difficile de faire mieux. D'ailleurs, la copie permet d'effectuer plus d'actions avec la commande tactile comparé à Apple. Et cette copie est compatible Android, compatible avec la recharge sans fil QI également.



Perso, je joue le cobaye, je viens de les commander. Livraison dans 15jours. Je ferai un test vers le 15 Juin.