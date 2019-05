Afin de profiter de titres tels qu'Assassin’s Creed Odyssey ou Doom Eternal en 4K/60 FPS avec une connexion de 25 Mo/s, nul doute que Google doit mettre les petits plats dans les grands. La firme a en effet décidé d'accroître et d'optimiser l’infrastructure de ses plateformes mondiales. Et plus précisément celle de l'Europe, via son centre de données basé en Finlande, dans la ville d'Hamina. Antti Jarvinen, l'un des responsables de Google Finlande a déclaré :



"La demande pour les services Google augmente chaque jour et nous construisons un centre de données afin de mettre en place l'infrastructure qui nous permettra de répondre à cette demande."





Il s’agit d’agrandir des installations dans lesquelles plus de 800 millions d’euros ont déjà été investi. Google est également établi dans d’autres pays, tels que l’Irlande, les Pays-Bas et la Belgique. Le climat des pays du nord, on le sait, optimise le refroidissement des serveurs. La particularité du site finnois, bâti en 2011, après reconversion d’une ancienne usine à papier, est d'être équipé d’un système de refroidissement à l’eau de mer.



Selon Google, les joueurs avec une connexion de 25 Mo/s profiteront confortablement de leur plateforme de streaming grâce à des serveurs localisés en Europe, disposant même de 100 Mo/s, voire plus, comme la Roumanie, avec 1 Go/s dans certaines villes. Une chose est certaine, le flux mondial connaîtra une vitesse exponentielle

dans les années à venir.



