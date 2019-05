Jeux Vidéo

Vous en avez rien à branler ? Mais pourtant je vous en parle !Il y a quelques mois, j'avais fait un article avec des faux trailer et logo d'un crossover promotionnel : "Nintendo X Paco Rabanne" avec l'annonce de Pokemon 1 million (Pikachu, look at me ! Le truc qui a fait rire que 2 personnes sur terre, moi et @ravyxxs ) : blog_article429116.html Mais quelle fut donc ma surprise, quand j'ai vu passé sur Facebook une opération marketing "1 million x PAC-MAN"Vous avez même un jeu Pac Man jouable sur le site https://millionpacman.pacorabanne.com/fr Salop ! Paco m'a copié ! Voila, vous pouvez continuer à parler de Death Stranding