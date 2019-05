Bon je me suis re-hypé au vu du trailer qui nous attend, et j'aimerais partager avec vous mes théories et lire les vôtresY'a sûrement tout un tas de choses qui sont fausses, mais bon faut bien tenter de trouver une explication à tous ces délires KojimesquesJe pense que le jeu fonctionnera comme un cycle vie => mort => renaissance=> retour à l'âge adulte dans notre partie (suggestion de Akiru pour la partie en italique).Kojima avait dit qu'il ne voulait pas que la mort signifie la fin de la partie.Dans les trailers on voit bien le perso mourir, et c'est le fait d'avoir le bébé qui lui permet d'entamer ce cycle et de renaître. Donc une fois mort on passe à une phase à part entière du jeu, une sorte de dimension alternative dans laquelle les morts se côtoient et cherche le "lien" pour renaître. Le lien étant un autre joueur pas encore mort que l'on devrait aider. C'est aussi dans cette dimension, je pense, que l'on voit la "créature" dont on voit les empreintes de mains dans les trailers.En parlant de la créature, il pourrait s'agir d'une sorte de dieu de la mort ou apparenté (je vois bien Kojima trouver une pirouette rationnelle à quelque chose de surnaturel), très inspiré du dieu de la mort au japon qui régit sur la vie et la mort. Il fait pousser et mourir la nature près de lui. Il semble traquer tout ce qui a trait aux sentiments "négatifs" qu'un humain peut ressentir. Haine, peur, égocentrisme... En bref, tout ce qu'un humain peut éventuellement ressentir au cours de sa vie et qui peut le mener à l'isolement. A l'inverse, le bébé représente l'innocence. Il est représenté dans son stade pré-natal, dans une capsule remplie de stase qui simule la grossesse d'une mère. Ce cocon le garde de tout contact avec la vie extérieure. Il est encore vierge de toute émotion négative que pourrait lui apporter le monde extérieur. C'est pourquoi il n'est pas une cible pour la créature.Dans les différents trailers, et notamment à la fin du premier, nous avons 5 personnages/créatures qui volent dans le ciel à la fin. Ces 5 personnages seraient pour moi des métaphores de dieux. Ils sont à mon avis inspirés de la mythologie japonaise (dieu de la mort), et sont à l'origine de la création du monde. On peut voir leur influence sur la pluie, qui accélère le processus de vieillissement d'une personne non couverte dans le 3ème trailer. Ce pourquoi nous portons une combinaison constamment avec capuche. Ce même trailer nous apporte la preuve que les créatures ressentent la peur et la haine en tuant le personnage qui panique avec son arme à feu.De visu, chaque perso travaille pour une entreprise de "livraison", sur le choix du joueur peut-être. Le monde du jeu présente une sorte de futur assez sombre, dans lequel la guerre fait ou a fait rage et dont il ne reste que des ruines principalement. Un environnement dans lequel l'homme est obligé de se reconnecter à la nature, aux autres êtres humains également. Le constat fait par Kojima concernant internet et les connexions entre les hommes devenues factices permet de porter cette théorie à mon sens. Le jeu consisterait à effectuer ces livraisons, peut-être simplement à apporter des vivres dans des endroits isolés, de reconnecter les gens dans un environnement où les hommes sont privés de leur habitudes (voitures, internet, transports) d'aujourd'hui et réapprennent à vivre. Ce gameplay simple représente le lien, la "corde". Via cette phase, on est amené à parcourir de longues distances seul, tout en cherchant à cacher ses sentiments négatifs de façon à pouvoir effectuer ce voyage sans être traqué. La chanson "Asylum for the feeling" représente pour moi cet aspect du jeu. Je ne sais pas si la tristesse fait partie de ces sentiments négatifs, mais il s'agit sans doute de la faiblesse de Norman Reedus puisqu'il a semble-t-il perdus des êtres chers. Il doit donc utiliser la discrétion via des mécaniques d'infiltration pour ne pas se faire repérer, et peut être aidé du bébé (donc un autre joueur) pour repérer les créatures.Il existe plusieurs stades de "noirceur" de l'âme, comme nous le renseigne le dernier trailer (et dont est atteint Norman, qui peut ressentir la présence des "Dieux"). Plus notre âme est sombre (donc plus nous ressentons des émotions négatives), plus nous sommes susceptibles d'être à un stade avancé et d’interagir avec les Dieux qui nous traquerons et nous mèneront à la mort. La matière noire représenterait le manque d'humanité, la noirceur de l'âme, des gens qui se seraient complètement "déconnecté", (alors qu'à contrario ils sont pleinement connecté au "réseau", cf Madds Mikkelsen qui commande à ses équipes et suinte de la matière noire) ne seraient plus capables d'empathie. Les bébés sont apparemment recherchés par ceux-ci, ils s'en nourrissent (du moins le 2ème trailer en permet l'hypothèse) pour recouvrer leur santé et ne plus suinter de la matière noire. Je cherche encore à comprendre l'origine de la cicatrice au ventre du perso principal, qui suggère qu'il serait capable d'enfanter, et qu'on retrouve sur le bébé factice du deuxième trailer qui se fait chopper par Madds. Peut-être cela suggère-t-il un lien entre Norman Reedus et le bébé, qui seraient la même personne, et qui confirmerait qu'on passerait par plusieurs stade d'évolution dont la renaissance.Le fait de plonger dans l'eau, la mer, lorsque l'on meurt, c'est peut-être une métaphore concernant notre évolution. Le berceau de la vie. La baleine symbolise l'aspect maternel. Donc la renaissance passe par la mer. Les mers et l'eau, en général, sont associées à la vieillesse et possèdent un symbolisme de grande profondeur émotionnelle. C'est aussi pour cela que les baleines sont montrées mortes dans le monde dans lequel les personnages évoluent. Une métaphore de la fin du monde, du moins de l'état dans lequel il se trouve. Le témoignage du manque de liens entre les gens, l'absence d'émotions, le manque d'empathie dont on fait preuve tous les jours devant la détresse humaine, animale et florale. Après une renaissance, nous purgeons au moins une partie de cette matière noire en la vomissant dans le premier trailer (on voit également les larves qui permettent de ralentir le vieillissement d'après le dernier trailer).Le but du jeu est de reconnecter l'homme avec lui-même, les autres, et la nature. Plus les liens seront recréés par les joueurs, plus la nature renaîtra, et l'open world fleurira. De même, la mort signifie l'apparition d'un cratère dans le monde. Peut-être pour symboliser le vide laissé après la mort de quelqu'un. Les joueurs auront un gros impact sur le monde du jeu, je pense.Le but ultime de Kojima à travers ce jeu est de nous faire prendre conscience de nos agissements, nos mauvaises habitudes, de nous reconnecter aux autres via le contact humain, à contrario du contact factice via internet où tout le monde se parle sans vouloir se connaître. Cela est mis en avant dans le dernier trailer : Give me your hand in life, Give me your hand in Flesh, Give me your hand in spirit etc...Comme un pied de nez à Give me your hand in Death.Autrement dit, n'attendez pas la mort ou du moins la fin de votre vie pour vous reconnecter aux autres et partager des moments ensemble.