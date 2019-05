Bonjour à tous,



Bon j'ai enfin mis la main sur Diablo 3.



Pas déçu c'est exactement ce que je cherchais mais par contre je suis un peu paumé dans les mode de jeu et difficulté?



C'est quoi la différence entre la story classic et le saisonnier?



Comment on change de difficulté?



J'ai l'impression qu'on peux refaire un niveau avec une nouvelle difficulté c'est ça? En gros j'ai pris la 1er difficulté (car je suis un noob du genre) mais c'est trop simple et je voudrais savoir si je dois tout recommencer?



Je suis bien conscient que c'est limite de créer un sujet sur ça mais je trouve rien de clair là dessus.



Apres si vous avec un lien (français pour moi...) ça me va.



Sinon c'est vraiment cool de voir tournéer ce genre de jeu sur Switch, un vrai kif pour moi de pouvoir l'emmener cet été



Merci