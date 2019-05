J'ai l'impression qu'on en a parlé dans les news de Gamekyo... Qu'à cela ne tienne, je suis tombé sur l'Epic Games Store sur Dauntless, un curieux mélange de Fortnite et de Monster Hunter World !Un jeu qui me semble plutôt interessant, même s'il a certaines rigidités (c'est une bêta) et que le gameplay est loin d'être aussi profond que Monster Hunter World (qui coûte 20€... Une paille quoi).Bref, avec 6 millions de joueurs 1 semaine après sa sortie sur PS4/XboxOne, sera-t'il le nouveau "phénomène" après Apex ? Je ne pense pas... Mais j'avais envie d'en parler

posted the 05/29/2019 at 03:46 AM by suzukube