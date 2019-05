Le 15 avril dernier, nous apprenions que Superhot VR, version orientée réalité virtuelle du titre de Superhot Studio, avait vendu 800 000 copies ce qui le rendait un peu plus rentable que le jeu de base.



Cependant, dans une interview accordée par Tomasz Kaczmarczyk à PC Games Insiders, on apprend que le Superhot originel s'était vendu jusqu'à aujourd'hui entre 1,2 et 1,5 million d'exemplaires. Une fourchette qui varie, car le studio estime difficilement le nombre de copies qui ont été offertes dans les bundles ou via les opérations promotionnelles :



"Cela dépend de la façon dont vous comptez, car il existe une frontière floue entre les copies que vous donnez presque gratuitement, que ce soit pour les bundle ou pour les ventes, etc. Nous avons probablement vendu environ 1,2 à 1,5 million d'exemplaires du Superhot habituel. Nous sommes donc dans les environs de deux millions d’exemplaires vendus (chiffre dépassé dans les faits) pour la franchise Superhot."

Un succès mérité, que Kaczmarczyk impute au caractère intemporel du titre :



"Cela se passe très bien pour nous. Heureusement, Superhot est un peu intemporel. Les mécaniques du jeu ou le style artistique ne vieillissent pas vraiment. Nous ne voyons pas une baisse des ventes comme nous pouvons habituellement le prévoir pour un jeu vidéo."



Globalement, le titre s'est vendu à 40% sur PC, et a rapporté plus d'argent l'année dernière qu'en 2017, année de sa sortie.