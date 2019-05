Bonjour à tous, je vais bientôt pouvoir acheter horizon et peut être Spiderman j'ai donc attendu une baisse de prix pour les acheter en occasion et je voulais savoir si horizon zero dawn avait une version complète du jeu qui est sorti ? Avec les dlc, de même pour spider man qui lui a énormément de dlc histoire que je commence ces jeux en version complète.

Merci d'avance.