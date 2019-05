Dévoilé lors de l'E3 2018, nous étions sans nouvelle de Sea of Solitude, un titre narratif développé par le studio allemand Jo-Mei. Après un trailer et une première vidéo de gameplay mis en ligne l'année dernière, l'éditeur annonce aujourd'hui la date de sortie du jeu et nous donne rendez-vous le 5 juillet prochain. Le tarif annoncé est de 19,99 €.