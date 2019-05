Le saviez-vous ?

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------



Diamond Dogs de David Bowie.





Reprise de The Man Who Sold the Worl de Midge Ure.

Spoiler :



L’artbook officiel montre un concept art de Chico avec un visage défiguré, il ne devait donc pas mourir dans les premières versions du jeu.

---------------------

Autres:



La Game.com La Game.com

---------------------

---------------------

---------------------

Grosse licence de Konami, Metal Gear Solid est une saga qui a débuté en 1998 au Japon sur la PlayStation. Le dernier épisode sorti: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain est et restera le dernier Metal Gear Solid sous la direction d’Hideo Kojima.Mais saviez-vous que de nombreuses choses ont dû être abandonnées au cours du développement ou pour des problèmes de droit ? Non ? Eh bien, nous allons les découvrir aujourd’hui !Le premier jeu de la saga devait avoir des éléments de gameplay du deuxième épisode. Snake devait en effet pouvoir tirer les corps, se cacher dans des casiers. Mais tous ces éléments seront finalement retirés dans la version finale.Les musiques devaient avoir un changement dynamique selon le lieu où se trouve le personnage.Sniper Wolf était à l’origine un homme.Le bandana de Snake devait être animé, mais à cause des limitations techniques de la première PlayStation, cela a été abandonné.Decoy Octopus aurait planifié une bataille similaire à celle de Laughing Octopus dans Metal Gear Solid 4.Le Metal Gear MK-II apparu dans le 4e opus de la saga devait être présent dans le premier jeu en tant que gadget.Des fans du premier épisode étaient en train de faire un remake HD sur l’Unreal Engine. Ce projet a été annulé en 2016 pour des problèmes de droit.Ce jeu était à l’origine Metal Gear 3 et était prévu sur la 3DO.L’histoire du jeu n’avait vraiment aucun sens au début du développement.Un combat a été annulé dans le noyau Shell 1, alors que Snake tentait de soigner les blessures d’Emma.Plusieurs bandes-annonces et un flashback de Snake, le montrent s’enfuir d’un pétrolier alors qu’il s'inondait. Cette scène de gameplay a été retiré à la dernière minute, car elle a été jugée ennuyeuse.Le jeu devait prendre place dans un pétrolier détourné par des terroristes.La première version du script envoyé Snake au Moyen-Orient, afin qu’il retrouve Liquid Snake qui avait simulé sa mort et volé des ogives. Le cadre du Moyen-Orient est rapidement écarté lorsque les conflits au Moyen-Orient ont commencé à s’intensifier.Le jeu devait aussi faire s'écraser Arsenal Gear dans les tours jumelles et déplacer la Statue de la Liberté dans une autre partie de New York, ce déménagement de la statue devait être montré dans le générique sous la forme d'un reportage. Le script du reportage peut être consulté dans The Document of Metal Gear Solid 2, qui devait également permettre à Raiden de couper la corde du drapeau américain et de le laisser tomber sur le cadavre de Solidus après l'avoir vaincu. Tous ces éléments ont bien sûr été supprimées après les événements du 11 septembre.Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il était également prévu que Liquid Ocelot fasse s'écraser l'Arsenal Gear sur Manhattan, et que Vamp déclare explicitement que Dead Cell avait l'intention de lancer une bombe directement sur Manhattan.Un objet a été supprimé, car il ne fonctionnait pas correctement. Il s'agit d’un masque Mantis, il permettait au joueur de lire les pensées des autres personnages. Cet objet devait être débloqué après avoir fini une première fois le jeu.Le combat final devait être beaucoup plus long, mais cela a été abandonné suite aux développeurs qui huaientt Kojima pour le retard de développement.Le chapitre final devait s’appeler “The Doom”, mais le nom changera à cause de la sortie de Doom 3.Le jeu devait être un monde ouvert dans la jungle avec un cycle jour-nuit et une météo dynamique. Cette idée est abandonnée et ne sera mise en place qu’avec Metal Gear Solid 5.Cet opus devait avoir beaucoup plus de piège, mais la console n’étant pas assez puissant pour tout gérer beaucoup ont été supprimés et certain ont été placés sur la carte nécessitant une interaction.Les doubleurs auraient dû apprendre le russe. Mais celai a été abandonné parce que seul le doubleur de Snake (Akio Ohtsuka) était prêt à faire l’effort, la distribution n'était pas disposée à faire l'effort d'apprendre le russe pour un seul rôle.Le combat contre le Shagohod devait être différent. En effet, il s’agissait d’un combat à part entière, où le but était de le détruire. Ce combat a été remplacé dans la version finale par Volgin contrôlant les restes du Shagohod.Le jeu devait être un titre de lancement pour la PlayStation 3, mais comme elle tardait à sortir Konami décida de le sortir sur la PlayStation 2.La fin était complètement différente, on devait voir Snake et Otacon se rendre auprès des autorités et se faire exécuter pour leurs actes terroristes.Certains membres de la BB Corp auraient dû être nus, mais cela a été retiré pour éviter la classification « Adult Only ».Le jeu devait être bien plus ambitieux en proposant au joueur de choisir son camp et d’en changer quand il le désirait, les ennemis qui vous repérez ne devaient pas systématiquement vous tirer dessus, il pouvait vous menacer ou vous torturer psychologiquement. Enfin, les expressions du visage devaient être très détaillées afin d’abandonner le fameux point d’exclamation.Le jeu devait également avoir un moteur physique très poussé, en imitant des objets en mouvement comme l’eau. Mais cela ne sera pas utilisé à cause des limitations techniques de la console.Metal Gear Solid 4, n’aurait jamais dû voir le jour le 2 étant la conclusion de la saga, mais les scénaristes ont décidé de faire suite au cliffhanger du 2e opus.Le jeu devait s’appeler Metal Gear Solid : Rising et se déroulait entre Metal Gear Solid 2 et 4. Le jeu devait voir le jour sur PlayStation 3, XBox 360, PC et PlayStation Vita. Le développement aura été confié à Platinum Games, car Kojima n’arrivait pas à trouver le gameplay idéal pour cet épisode, le scénario a alors changé se déroulant 4 ans après Metal Gear Solid 4 et la version PlayStation Vita est abandonnée.Les premiers ennemis imaginés avaient subi une torture psychologique très importante et il y avait des robots sans pilote.Les avant-premières montraient que le joueur allait envahir le QG de l’autre camp, mais cela a été remplacé par l’invasion des bases d’opérations. Et elles montraient également que les forces ennemies pouvaient envahir de manière aléatoire votre base, mais cela ne produit que dans le tutoriel FOB.La Mother Base devait être bien plus animé avec des drones volant autour, des animaux sur la plateforme principale, un stand de tir à visiter, enfin Ocelot devait saluer Snake quand il le croisait.Les animaux devaient pouvoir être utilisé pour attaquer les bases ennemies.Une bande-annonce annonce montrait un mode coopération sur le menu iDroid. Cela montre qu’un mode multijoueur coopératif a été pensé au cours du développement.La musique d’ouverture était Diamond Dogs de David Bowie, finalement, elle a été remplacé par une reprise de The Man Who Sold the World.Le disque bonus de l’édition collector contient une fonction « épisode 51 » qui a été annulé au cours du développement sans raison donné.Beaucoup d’enregistrement audio devait être des cinématiques, mais par manque de temps et d’argent, l’écoute de fichier audio a été choisi.L’application du jeu devait permettre la gestion de la Mother Base depuis son téléphone ou sa tablette.Tiger Toys planifiait une version portable de Metal Gear Solid pour sa plateforme portable Game.com. Il a été annulé suite aux nombreux portages désastreux sur cette plateforme.J'espère que vous découvrirez plus de choses cette fois.