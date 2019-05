Voici une Rumeur autour du jeu Cadence of Hyrule :Le jeu est prévu pour le printemps 2019. L'été débutant le 21 juin 2019, il ne reste plus beaucoup de temps pour le lancement du jeu. Bien que Nintendo n’ait pas encore annoncé de date de sortie officielle, les dataminers pensent connaître la réponse.Il y a quelques heures à peine, les dataminers ont remarqué que les metadata de l'eShop pour Cadence of Hyrule avaient été mises à jour. Cette mise à jour incluait une date du 30 mai 2019. Cela a évidemment conduit les dataminers à croire que le 30 mai sera le jour du lancement du titre. Cela correspond parfaitement aux mises à jour habituelles de l'eShop, le 30 mai étant un jeudi...Source : https://gonintendo.com/stories/336266-rumor-cadence-of-hyrule-might-launch-on-may-30th-2019

posted the 05/28/2019 at 06:24 AM