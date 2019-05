Après nous avoir invité à "créer la corde", Hideo Kojima nous demande de "les aider à reconnecter" dans ce deuxième teaser. À plusieurs reprises, le concepteur de Metal Gear a laissé entendre que le concept de Death Stranding est intimement lié à celui de la "connexion à notre monde", une idée qui se perd malgré l'omniprésence actuelle d'internet. Le jeu d'action en monde ouvert embarquerait ainsi une dimension sociale collaborative. "Le joueur devra se reconnecter au monde. Vous êtes très seul, il y a de la solitude, mais vous essayez de vous connecter. Que ce soit dans l'histoire ou le gameplay, le mot-clé est "connexion". Vous vous connectez au jeu et tout le monde joue ensemble. Vous serez connecté et tout le monde sera connecté également", avait déclaré Kojima en avril dernier en restant comme toujours vague. Espérons que nous pourrons enfin y voir plus clair à ce sujet demain. Prévu sur PS4, Death Stranding n'est pas encore doté d'une date de sortie.

