Voici une Information concernant le jeu Travis Strikes Again : No More Heroes :Après l’annonce des versions Ps4 et PC de Travis Strikes Again : No More Heroes, le directeur «Suda51» a un dernier détail à partager. Apparemment, la Spin Attack de Travis, lié au t-shirt Legend of Zelda dans le jeu, restera exclusif à la version Nintendo Switch. Si Suda-san ne l’a pas explicitement confirmé, cela signifie probablement que les t-shirts Nintendo ne figureront pas sur les nouvelles plates-formes. Suda-san a également mentionné que les versions Ps4 et PC du jeu recevront des t-shirts supplémentaires en collaboration. En attendant d'en apprendre plus...Source : https://twinfinite.net/2019/05/travis-strikes-again-no-more-heroes-for-ps4-and-pc-getting-new-t-shirts