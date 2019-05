Dreams serait-il plus puissant que la Force ? Les prouesses réalisées par les joueurs sont pour le moins impressionnantes. La création du trailer de Spider-Man ou le projet Metal Gear Solid en sont de parfaits exemples. Mais ils ne sont pas les seuls à bénéficier de ce genre de faveurs.



D’autres venants d’une galaxie très lointaine y ont également droit, à l’image de Star Wars Rogue Squadron. Jeu sorti en toute fin d’année 1998 et rendu célèbre par les batailles de vaisseaux spatiaux qu’il proposait.



Si cette époque vous manque alors, regardez cette vidéo. Vous pourrez y apercevoir l’univers du soft entièrement recrée par un certain Gauffreman, qui a sans doute voulu ramener à la vie un jeu qui a sans doute marqué son enfance.