Voici des Informations autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Récemment, Masahiro Sakurai a publié un nouveau livre au Japon qui a maintenant été traduit par Ayumi Tachibana. Voici quelques détails :- Il a reconnu que les fans souhaitaient de nombreux personnages populaires tels que Goku ou Iron Man, mais a précisé que la série est strictement limitée aux personnages de jeux vidéo.- Il a ajouté que lors des versions DLC des anciens Super Smash Bros, la version WiiU/3DS ne pouvait être mise à jour que deux fois. C'est pourquoi Roy, Lucas et Ryu ont été ajoutés en même temps.- Il a aussi expliqué comment, lorsqu'il crée un nouveau jeu, il le traite toujours comme si c'était le dernier de sa série pour s'assurer que lui et son équipe fassent de leur mieux pendant le développement.- Il a été annoncé que les plans originaux de Super Smash Bros Ultimate avaient été achevés le 16 décembre 2015, le jour d'un Nintendo Direct. De plus, il a expliqué avoir joué pendant 2 jours au jeu The Legend of Zelda : Breath Of the Wild afin de décider du moveet de Link.- Le livre confirmait également que la raison pour laquelle le Studio HAL Laboratory avait été inclus dans le générique du jeu n’était pas que le Studio était partie prenante du développement mais pour essayer d’éviter toute fuite avant E3.- Il a enfin confirmé qu'il n'y aurait plus de changement d'équilibre dans le jeu. En mars 2019, il est arrivé à la conclusion que les matchs étaient bien équilibrés.Reste à voir quel personnage sera annoncé en DLC à l'E3...Source : https://nintendosoup.com/sakurai-repeats-that-goku-will-not-appear-in-the-super-smash-bros-series