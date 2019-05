Sony à récemment annoncé qu'ils allaient créer une division Playstation pour adapter leurs licences JV en films et séries, ils ont déjà adapté Ratchet and Clank et sont sur la production d'un Film Uncharted ainsi qu'un film d'animation Sly Cooper. Et ils ont annoncé avoir des plans pour une série.Du côté de Microsoft il y a également cette volonté d'étendre les univers à travers des adaptations de films / séries ou des livres. Mais en ce moment plus que jamais avec une série Halo supervisé par Spielberg, un film Gears of War annoncé par Rod Fergusson et également une adaptation de Minecraft sur grand écran prévu pour 2022.Le Studio Rare a dit vouloir adapté une de leur licence au cinéma également pourrait t'il s'agir des Battletoads qui sont représenté brièvement dans une scène d'action du film Ready Players One de Spielberg ? Ou une série sur Sea of Thieves qui me ferrai énormément plaisir en tant que fan de l'Univers )Sans Compter toutes les autres adaptations comme Costume Quest la licence de Double Fine qui est arrivé sur Amazon PrimeOu Netflix qui va lancer sa série The WitcherAlors une question me vient en tête est-ce que Sony et Microsoft s'adapte à concurrencer éventuellement Amazon et Netflix si un jour ils se décidaient de fournir un service jeux vidéo et série TV regroupé tous en un ? Est-ce que Sony et Microsoft vont également produire des films et des séries pour le XBOX Gamepass et le PSNow ? Il faudra attendre quelques années pour voir si c'est réellement le cas en tous cas ça risque d'être intéressant à suivre. Et vous quels Films ( Séries adapté d'une licence aimeriez-vous voir ? Personnellement j'aimerai beaucoup une série un peu comme Game of Thrones adapté sur la licence TES particulièrement dans Morrowind ou Pillars of Eternity et un dessin animé assez mature sur l'Univers de Sea of Thieves.