Test/Avis

Il y a des spoils concernant la saga Walking Dead de Telltale !







Merci Telltale et Skybound d'avoir été jusqu'au bout la série ! Merci Telltale et Skybound d'avoir été jusqu'au bout la série !

Bon, voilà je viens de terminer la dernière saison de la série Walking Dead de Telltale Games.Je ne vais pas trop m'attarder sur les saisons précédentes, mais pour moi la première saison reste inégalée, ensuite j'ai faits la saison 2 qui est dans la continuité de la saison, mais en moins bien, il n'y avait pas les enjeux de la première saison et Clémentine devient trop rapidement une survivante, c'est dommage. La saison 3 par contre m'a vraiment déçu, le fait que Clémentine soit seulement un personnage secondaire et de contrôler un personnage sans charisme aura été fatale à la série selon moi, mais il y avait quelques surprises (Jésus) montrant que le jeu se rapprocher très clairement des comics. Puis enfin, Telltale annonce une ultime saison afin de terminer la série. Eh ben sachez que j'ai beaucoup apprécié cette saison, bien rythmée, le retour des enjeux, des bons choix, un gameplay mieux foutu et un style dessin très propre. J'ai apprécié de la même manière que la saison m'occuper d'AJ avec Clem, lui apprendre comment survivre, se comporter de la même manière que Lee l'a fait pour la petite Clem, James qui raccorde un peu plus l'aventure de la jeune femme aux comics.Cependant certaines choses m'ont sorti de l'aventure de temps en temps, surtout vers la fin avec Minerva qui se fait mordre de partout, mais réapparaît vers la fin dans une horde et tir à travers sans se faire bouffer à nouveau qui mène à la morsure de Clémentine... Tennesse est trop pénible aussi à vivre dans un monde parallèle. Enfin arriver dans la grange, je voyais le truc arriver avec la scène similaire à la fin de la saison un, j'étais même pas loin de verser une larme, mais non, grosse surprise pour moi à la fin Clem est toujours en vie et je remercie Telltale pour ça ! Cette saison était très bonne.Si je devais classer les saisons et donner une note. Je les classerais dans cet ordre 1>4>2>3 et je lui accorderai la note de 7/10 dans la globalité de la série.J'espère qu'un jour, Clémentine et AJ rejoindront le casting des comics, ils y auraient clairement leurs places.Mes choix pour la saison 4: