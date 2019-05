Salut la communauté,Il y a quelques jours j'ai trouvé un flyer defaisant la promotion de la fibre dans ma boite aux lettres. Sans réfléchir, je l'ai jeté à la poubelle. Aujourd'hui, par curiosité, je me suis rendu sur leur site et il m'annonce que je suis effectivement éligible à la fibre. Sceptique, je décide de vérifier chez d'autres opérateurs dont Bouygues Telecom et Orange. ADSL 12 Mbit/s max chez les deux et le dernier indique que je serai bientôt éligible à la fibre, le raccordement étant en cours dans mon quartier.Que pensez-vous de cet opérateur dont je ne connaissais pas l'existence ?