Bonsoir à tous voilà je me suis procuré le jeu Assassin's Creed origins sur Xbox One (J'ai une xbox One X) il y a quelques jours et je teste enfin actuellement... Et je remarque que il y a beaucoup de problèmes de son ?! Certaines cinématiques les voix sont manquantes... Puis en jeu , quand je marche où je grimpe, j'entends rien du tout... enfin je suis aller sur internet pour voir des solutions mais j'ai l'impression que ça jamais été résolu...?! Vous aussi vous avez des problèmes avec le jeu? SVP Merci ?