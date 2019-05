Je dois bien avouer qu'actuellement, entre le boulot, les histoires de coeur, les soirées entre amis, j'ai plus trop la tête à jouer aux jeux vidéos. Et Sekiro m'a fait passé tellement de mauvais moments que j'appréhende à chaque fois d'allumer la console.

Alors les jeux gratuits ps+, la plupart du temps je les enregistre histoire de me dire que je paie pas un ps+ pour rien, alors que je toucherai jamais à la plupart.

Et puis voilà Edith Finch, ce walking simulator avec une bonne réputation. (Offert aussi sur l'epic games sans abonnement obligatoire, comme quoi la carotte des jeux offerts sur le ps+ ne fonctionne que pour ceux qui y croient)



Ca fait du bien d'avoir ce genre de jeux de temps en temps, parce que la qualité d'écriture est là, et deja ca change des productions écrit par un gamin de 10 ans.



Oui c'est pas vraiment un jeu vidéo, le gameplay ne limite à marcher et à bouger le joystick droit pour quelques phases de puzzles simplistes, mais c'est cette poésie morbide racontée par edith et par chaque membre de la famille qui rend ce jeu atypique.



J'avoue que pas mal d'histoires m'ont touché malgré le surréalisme des histoires, parce que le message arrive à passer, parce que je suis à fleur de peau en ce moment.



C'est pas vraiment un jeu que je recommande aux gens dépressifs, parce que la mort tourne autour de chaque personnage et c'est pesant malgré la poésie de chaque phase de gameplay.



Alors je comprends maintenant sa bonne réputation, parce que le jeu a été fait avec le coeur et avec sincérité malgré la bizarrerie générale du jeu.