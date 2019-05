Le projet Kickstarter lancé par le label Wayo a atteint son objectif fixé à 25 000 euros et le dépasse même.Pour rappel, il s'agit d'une version symphonique des musiques du jeu culte Little Big Adventure et ça s'annonce très beau !Parmi les rewards, une édition vinyle, une boîte à musique et même le médaillon de Sendel en vrai !Une belle nouvelle pour un jeu dont on attend toujours la suite !Philippe Vachey, le compositeur voit les choses en grand et les strechgoal pourraient bien être atteints.