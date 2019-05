- Sze Jones (Principal Character Artist at The Initiative)

- Matt Corcoran (Principal Character Artist at The Initiative)

- Branford Williams (Principal Production Designer)

- Isaac Yeram Kim (Concept Artiste)

- Cesar Castro (Software Engineer)

- Robert Marr (Lead Gameplay Engineer)

- Robert Ryan (Senior Systems Designer)

- Arlington Cruz (Animator)

petit bonus, ce coquin vient d'éditer il y a quelques minutes mais je vous assure qu'il est chez The Initiative :



- Ray Yeomans (Senior Level Designer)

Les voici :Leurs expériences sont variées, on y voit des ex, des ex, un ex, etc.