L'ouverture du salon ainsi que ces traditionnelle conférences approche à grand pas, je vous fait part de mes attentes les plus folles.



- On commence chez Microsoft qui va ouvrir les hostilités et c'est sans conteste qui d'après les dernières rumeurs le retour de dino crisis ce fera ou pas.



- J'ai hâte de voir la gueule du nouveau Halo et bien entendu la next génération au moins ces spécifications.



- Chez Ubisoft, je serais curieux de voir wilds après tant d'années. J'aimerais tant le retour de Prince of persia mais les dernières rumeurs font état du retour de Sam Fisher Aka splinter cell.



- Cette année je n'attends rien de Bethesda, rdv pour le3 2020.



- Devolver, je kifferai un hotline Miami 3 mais une utopie donc...



- EA aura ça journée live la veille curieux de voir stars War quand-même.



- Square enix cette année gros morceau je crois dur comme fer a FF7 je le sent bien et il marquera les esprits à coup sûr.



- Chez Nintendo, idem je sais déjà que je n'aurai pas mon éternal Darkness 2 ... Mais hâte de voir Luigi et pourquoi pas un teaser du prochain Zelda.



- Je ne crois pas que Sony va loupé le coche il ferons certainement aussi un state of play courant juin ou au pire en juillet.



- Ma plus grosse attentes, the last of us 2, je crois encore à une sortie fin 2019.



- J'attends beaucoup, Death stranding et Ghost tsushima qui devrait arrivé en 2020.



- De gros espoir que je place en DBZ project aussi vus que cyber est au commande, j'ai limite une confience aveugle en eux. Les storm était fabuleux.



- Et je termine sur mon plus grand believe : je ne crois absolument pas ce en quoi je vais écrire... Mais je suis un rêveur qui aime rêvé...



- L'annonce fracassante de Résident Evil 3 remake. Pourquoi ? Je me fixe au dernières rumeurs comme quoi il ne serait pas développé par la division 1 de Capcom qui elle pencherai sur Resident Evil 8.



- Donc le développement aurait peut-être commencé en parallèle du 2.



- Voilà c'est déjà pas mal, j'ai pas fait état de la next génération hormis le spécifications car je pense que ce sera pour plus tard.



- Et vous votre top attentes pour cette E3 2019 ?