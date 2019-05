En publiant Star Wars : Knights of the Old Republic en 2003, le studio BioWare offrait aux fans de Star Wars une nouvelle aventure riche et passionnante, rapidement suivie par un deuxième volet. Malheureusement, Revan, Malak et tous les personnages créés par le studio canadien font désormais partie de ce que l'on appelle l'univers Star Wars Legends.



Cette série de jeux ne fait donc pas partie de la continuité officielle de la franchise, mais c'est pourtant bien elle qui intéresse le monde du cinéma. Selon des informations publiées par Buzzfeed, Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita : Battle Angel et Altered Carbon) travaillerait actuellement sur un script pour une trilogie de films tirée de KOTOR. Il ne s'agit évidemment que d'une rumeur, mais comme le fait remarquer le site américain, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait déjà donné quelques informations positives lorsque MTV News l'avait interrogé en avril dernier. À la question, "Les fans aimeraient bien voir KOTOR, y a-t-il quelque chose de prévu ?", elle répondait :





"Nous parlons de ça tout le temps. Oui, nous développons quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, je ne sais absolument pas ce que ça va donner..."