Les maléfiques Héritiers de Kaos sont bien décidés à éradiquer tous les créateurs et ont proscrit la construction, la préparation, et la création de toutes choses. Cette funeste secte a capturé et emprisonné les bâtisseurs du monde entier afin de répandre leur doctrine de destruction. La situation paraît sans espoir, jusqu'à ce que vous, un jeune apprenti bâtisseur, parveniez à vous extirpez des griffes du mal. Après vous être échoué sur les rives de l'île de l'Éveil, vous rencontrez le fougueux Malroth, un mystérieux jeune homme atteint d'amnésie. Aidé de ce nouvel ami intrépide, vous vous lancez dans une grande aventure pour acquérir les compétences nécessaires pour devenir un véritable bâtisseur, mais la route que vous allez construire sera pavée de dangers. Vous seul pouvez vaincre les Héritiers de Kaos, découvrir les secrets du passé de Malroth, et résoudre les énigmes de cette terre mystérieuse.

La box de Dragon Quest Builders 2 se dévoile avec une jaquette réversible.