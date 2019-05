Voici une Information autour des jeux Days Gone et Mortal Kombat 11 :EDGE a testé les jeux suivants :- SteamWorld Quest : 9/10- Forager : 8/10- Islanders : 8/10- One Finger Death Punch 2 : 8/10- Katana Zero : 7/10- World War Z : 6/10- Days Gone : 5/10- Mortal Kombat 11 : 5/10Les deux jeux obtiennent la même note…Source : https://www.resetera.com/threads/edge-magazine-333-review-scores-days-gone-mortal-kombat-11-world-war-z-and-more.118580