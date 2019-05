Sur le départ

[Je ferai une MAJ dès qu'il y aura du nouveauLe programme du mois de Juin se dévoile enfin, avec des grosses cartouches, comme I a Mother, Black Mirror,-The 100 saison 5-Happy ! saison 2-Ant-Man-Hannibal Lecter-Oh, Ramona ! Original Netflix-Pitch Perfect 2-Sisters-The Boss-Black Mirror : Saison 5-Les Chroniques de San Francisco-3% Original Netflix-I am Mother Original Netflix-Elisa et Marcela-The Chef Show-The Black Godfather-Warcraft : Le commencement-Rolling Thunder Revue- Jinn Original Netflix-Le troisième oeil 2 Original Netflix-Murder Mystery Original Netflix-Charité at War-Aggretsuko saison 2-Les Meurtres d’Alcasser-Des vies en suspens-Angry Birds-Une démocratie en danger-Beats Original Netflix-Ad Vitam-Mr Iglesias-Dark : Saison 2 Original Netflix-Jaoon Kahan Bata Ae Dil Original Netflix-Crazy Ex-Girldfriend saison 3-One Strange Rock saison 1-Boule & Bill-Shaft-Délit de preuve-Zoo saison 3-Glee saison 1 à 6Le deal entre Netflix et la CW s’arrête, Batwoman ne verra pas le jour sur Netflix, mais Flash, Riverdale et Dynasty reste.