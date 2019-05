Voici une Information concernant la PsVita :Sony a récemment publié quelques chiffres, notamment concernant le streaming. La PsVita permet, grâce au Remote Play, de jouer à des jeux Ps4 sur la portable de Sony. Et bien même sur les documents officiels, elle n’apparaît plus. Reste à voir si la PsVita sera ou non la dernière portable de Sony...Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-2018-has-sold-over-10-million-copies-worldwide.118132/page-8