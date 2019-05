Let's Play

J'y crois pas. Ca fait 3 ans que je joue de façon régulière à un jeu online, et l'heureux élu est Overwatch ^^ !Je ne sais pas vraiment pourquoi ce jeu là et pas un autre, alors qu'il est souvent source de frustration et d'énervement... Le mode compétitif étant pour 90% responsable de mon addiction à ce jeu.Bref, pour ce troisième anniversaire, on a droit à quelques skins sympa pour D.Va, Roadhog, Pharah et Winston ! Il y a quelques variations pour Sombra, Doomfist et Widowmaker également... J'espère que je n'ai oublié personne ^^ !Et à l'occasion de ce troisième anniversaire, vous pouvez jouer au jeu gratuitement pendant tout un week end ! Que demander de plus