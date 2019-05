DAY ONE pour moi en espérant une offre fnac 29,99€ + 5€ offerts car très petite durée de vie pour ce premier titre de l'anthologie The Dark Pictures* (5h à peine mais on peut recommencer le jeu une seconde fois sous un autre angle, soit 10h au total, explications en dessous).Rendez-vous avec The Dark Pictures - Man of Medan le, qui sera pour rappel vendu contre 29,99 €. En précommandant votre exemplaire, vous recevrez un bonus loin d'être négligeable, à savoir un mode Curator's Cut qui se débloquera une fois l'aventure terminée. Il nous permettra ni plus ni moins de revivre l'histoire avec la vue du "Conservateur", avec :Une nouvelle perspective des scènes déjà jouées avec des personnages alternatifs ;De nouvelles décisions et choix au sein de chaque scène qui changeront l'histoire de différentes manières ;De nouvelles scènes et nouveaux secrets absents des scènes d'origine.Le mode Curator's Cut ne sera malgré tout pas totalement exclusif aux précommandes, car Bandai Namco Games le proposera quelque temps plus tard en DLC gratuit sur les plateformes de téléchargement.*The Dark Pictures : Pour rappel, The Dark Pictures Anthology est une série de jeux vidéo de genre survival horror développée par Supermassive Games et éditée par Bandai Namco Entertainment.Le premier épisode de cette série, Man of Medan, est prévu pour le 30 Aout 2019. Selon Bandai Namco, la fréquence de sortie de chaque jeu sera d'environ tous les 6 mois.Chaque opus sera indépendant l'un des autres avec un propre scénario, un propre décor et des personnages spécifiques.C'est préco pour ma part sur Amazon 27,26€ en attendant une meilleure offre fnac ou cdiscount.