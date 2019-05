Le saviez-vous ?

---------------------



Le Boléro de Ravel.



Le thème principal de Koji Kondo.



Concept art futuriste Concept art futuriste

---------------------

---------------------

---------------------



Musique du temple du feu dans la 1.0

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Autres:



Vidéo du film d’animation

---------------------

---------------------

Merci Xslayer750 pour sa participation

---------------------

Grosse licence de Nintendo, The Legend Of Zelda est une saga qui a débuté en 1986 sur la Nintendo. La série possède actuellement 19 jeux en 33 ans dont le dernier est sorti en mars 2017 sur la Nintendo Switch et la Wii U.Mais saviez-vous que de nombreuses choses ont dû être abandonnées en cours de développement ou pour des problèmes de droit ? Non ? Eh bien, nous allons les découvrir aujourd’hui !Le thème principal de la saga aurait dû être le Boléro de Ravel, mais cette idée est abandonnée pour des problèmes de droit. En effet Maurice Ravel décédé depuis 49 ans et 11 mois, il était impossible d’utiliser librement sa musique pour le jeu, c’est alors en panique que Nintendo demanda à Koji Kondo de composer une musique pour The Legend of Zelda.La triforce était, au départ, imaginé comme des composants électroniques et le jeu devait être futuriste, Link devait alors voyageait dans le temps afin de les réunir. Le nom du héros vient en fait du lien entre les différentes époques traversées.Dans le premier opus, Ganon devait avoir un aspect de vampire expliquant pourquoi il cache son visage de la lumière et qu’il soit faible face aux flèches d’argent.Un troisième épisode était normalement prévu pour la nes. Cet épisode devait être un RPG et permettait de jouer plusieurs personnages, chacun avait leur propre histoire ! Mais le jeu a été annulé pour des raisons inconnues.Dans ce jeu, Link devait être brun et non blond. Enfin le design du personnage était plus ressemblant à celui de The Legend of Zelda: Link’s Adventure.L’idée du monde futuriste était à nouveau prévue pour ce jeu, mais cette idée est une nouvelle fois abandonnée sans raison. Certains pensent même que le monde de la lumière et le monde des ténèbres devaient originellement être le monde médiéval et le monde futuriste que Link devait visiter.Un mode deux joueurs était prévu pour ce jeu, ce mode se jouait de la même façon que Four Swords et Triforce Heroes. D’ailleurs, un boss ne pouvait être vaincu qu’à deux, mais ce dernier sera supprimé en même temps que la fonctionnalité deux joueurs.Le jeu était prévu pour le 64DD, Nintendo changea rapidement d’avis avec le bide de l’accessoire et la non-sortie dans d’autres pays. Nintendo fera tout pour que le jeu rentre dans une cartouche Nintendo 64 et supprimera beaucoup de détails comme les traces de pas qui restaient dans le sable.Le jeu connaît deux grosses étapes de développement, la première sous le nom de Zelda 64, cette version utilisait le moteur de Super Mario 64 et devait se passer dans le château d’Hyrule. De la même manière que le plombier sur la Nintendo 64, Link devait rentrer dans des tableaux afin de visiter les différentes terres d'Hyrule.Le jeu était prévu pour être joué à la première personne et en troisième personne pour les combats, mais cette idée a été abandonnée, car la personne derrière le design n'appréciait pas que le héros n'apparaisse pas à l'écran.Le donjon du vent et le donjon de glace étaient normalement prévus, mais ces deux derniers deviendront le temple de la forêt et le temple de l'eau.Une extension était prévue pour le 64DD avec de nouveaux éléments comme des donjons, des objets, de nouvelles attaques et plus…Le rôle de Saria devait être moins important, en effet, dans les premières captures, Fado arborait une tenue spéciale semblable à ceux des sages, elle était sûrement le sage du temple du vent qui a été supprimé, mais son rôle sera finalement donné à Saria.Dans cet épisode, Link devait pouvoir envoyer des rayons grâce à son épée, mais l’idée sera vite abandonnée.Les premiers concepts arts montraient une princesse Zelda et la fée Navi, comme plus proche des designs de l’épisode A Link to the Past, Navi ressemblant aux fées guérisseuses.Cet opus devait se déroulait avec un Link uniquement adulte.Link possédait un sifflet afin d’appeler Épona, mais l’objet sera finalement remplacé par l’ocarina et le chant d’Épona.Le combat final contre Ganon devait se jouer de la même manière que les colosses de Shadow of the Colossus, mais ce combat sera remplacé à cause de problèmes de caméra et d’objectif pour vaincre Ganon.Dans la première version du jeu, le thème du Temple du Feu était différent, en effet il des chants enregistrés évoquant l'appel à la prière du muezzin, ces chants sont remplacés par des chœurs de synthèse dans les versions suivantes.Le jeu était normalement une grosse extension d’Ocarina of Time pour le 64DD, mais le jeu évoluera afin de devenir un épisode de la saga à part entière.Oracle of Seasons devait être le premier opus d’une trilogie dédié à la triforce, l’un parlant de la force, le deuxième de la sagesse et sur le courage, chacun avec un gameplays différent, cette idée de trilogie est finalement abandonnée car il était alors trop difficile de lier les trois jeux.Oracle of Seasons aurait pu être un remake du premier Zelda, avec quelques ajouts, mais il deviendra finalement un jeu original.Au tout début du développement, Tetra était un habitant de Mercantîle et non une pirate et elle n’était probablement pas la princesse Zelda.Link devait être un jeune adulte dans cet opus.Une bande-annonce à l’E3 montrait que Link avait la capacité de se faufiler comme dans Breath of the Wild, finalement cette capacité sera remplacée par la possibilité de se cacher dans les tonneaux.Le royaume du crépuscule était apposé d’un filtre noir et blanc plutôt que le style que nous connaissons aujourd’hui.Le jeu devait avoir le même style de graphisme que WindWaker, mais les développeurs ont décidé de le remplacer à cause des faibles ventes de ce dernier.Link’s Crossbow Training devait être une histoire se déroulant en parallèle, voire une suite directe de Twilight Princess.Au début du développement, le jeu était prévu pour être joué sans détection de mouvement, mais avec l’arrivée du Wii Motion Plus, le gameplay a été revu en conséquence, même dans les menus un mouvement de la main été nécessaire pour choisir un objet.Dans un question-réponse, Iwata a confirmé que le jeu était prévu pour être en 3D et non en 2.5D et que Toon Link en était le héros, mais Miyamoto demanda à l’équipe de développement de s’inspirer de A Link to the Past.Le jeu était prévu pour être un épisode complet avec des énigmes, des donjons, etc. Mais Miyamoto s'était approché des développeurs de Dynasty Warriors afin d'avoir un opus qui se démarquer des épisodes traditionnels.À l’origine, Nintendo avait imaginé un moyen afin que les joueurs fusionnent, mais cela a été annulé pour des raisons de difficultés.Avant d’entrer en production, les développeurs avaient plusieurs idées, l’une dans laquelle Link devait lutter contre des envahisseurs et une autre qui mettait en scène Link dans un univers plutôt moderne avec une moto, une guitare et la Master Sword.De la même manière que Minish Cap, Link devait pouvoir rétrécir et visiter des villages miniatures, cette idée a été supprimé, car elle ne correspondait pas à la nouvelle vision du jeu.Le grappin devait être présent dans le jeu et être utilisable grâce à la tablette Sheika, l’objet est finalement retiré afin de mettre en avant la sensation de liberté grâce à l'escalade.Le studio d’animation Imagi (TMNT et Astro Boy) voulait créer un film animé de The Legend of Zelda.Shigeru Miyamoto aimerait voir un spin off à Zelda mettant en scène Sheik.Enfin, Captain Toad, devait en fait être un jeu Zelda, mais Nintendo s'est souvenue du personnage de Captain Toad et à décider de l’utiliser afin que ce personnage ait un jeu à part entière.