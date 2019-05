Voici une Information concernant le jeu Team Sonic Racing :SEGA a confirmé qu’il n’était pas prévu de publier de contenu téléchargeable pour Team Sonic Racing et a répété que le jeu n'aurait pas de microtransactions. C'est parce que le développeur Sumo Digital voulait s'assurer que tout le contenu qui serait dans le jeu serait disponible pour les joueurs dès le lancement.“Donc, il y a deux choses dont je veux parler très vite pour le jeu Team Sonic Racing. Parce que je pense qu’il est important d’en parler. Le premier est les DLC. Et il y avait quelques options, et la première option consistait essentiellement à prendre le contenu et à le vendre au format DLC plus tard, ce que l'équipe ne souhaitait pas faire, a déclaré Aaron Webber, responsable des médias sociaux de Sonic the Hedgehog."Tout le contenu qui sera dans le jeu est là dès le lancement. Donc, nous ne vous facturerons pas 3 dollars plus tard pour des personnages exclus du jeu ou quoi que ce soit. Tout est là. Et vous déverrouillerez tout au fur et à mesure. L’autre élément qui revêt une importance capitale, à mon avis, s’appelle les Mod Pod. Et les Mod Mods permettent de déverrouiller les pièces, la personnalisation, les palettes de couleurs et tout le reste du jeu. C’est un système qui n’utilise pas d’argent réel, il n’utilise aucune micro-transaction. Et nous avons pensé que c'était vraiment important. C’est donc complètement aléatoire et vous gagnez la monnaie en jouant. Donc, plus vous courez, que vous gagniez ou perdiez, plus vous gagniez cette monnaie et vous pouviez encaisser cela grâce à ces Mod Mods qui vous donneraient un coup de pouce au début d’une course comme Wisps ou vous donneraient les pièces de voiture vous pouvez alors changer et teindre. Nous ne voulions pas du tout aller sur la voie de la micro-transaction et c’est pourquoi nous avons opté pour cet angle différent. Personnellement, je pense que c’est beaucoup mieux."Pour rappel, le jeu Team Sonic Racing sera commercialisé dans les magasins et sur le Nintendo eShop sur Nintendo Switch, et sur Ps4 et Xbox One, dans le monde entier le 21 mai...Source : https://www.nintendo-insider.com/no-team-sonic-racing-dlc-planned-to-expand-the-kart-racer/