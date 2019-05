Ahahahah.Ah.Ah ?Putain, je suis fatigué. Je l'aicette série, god damn it ! Même l'épisode de la semaine dernière. Comme tout le monde, je trouvais ça complètement insensé de finir D'ABORD le Night King ET ENSUITE d'aller finir sa guéguerre de trône (ce qui en soi contredit toute la série, mais soit).Daenaris qui fond un fusible puissance mille, j'ai acheté. Le regard me l'a fait passer. Mais c'était basé sur un acte de foi, genre "ok les mecs, mais bon va falloir expliquer deux trois trucs la semaine prochaine, hein !Et là. Euh. Comment dire.Pas de mots. Plus trop la force, ni l'envie d'argumenter pendant des plombes. Je suis sûr qu'on aura droit à des critiques très fines de youtubers autrement plus motivés que ma petite personne.Perso, je dirai juste que l'épisode parle de lui-mêmeMention spéciale à l'écriture du personnage de John, qui ne veut absolument plus rien dire (pire que Daeneris, niveau incohérence) et au jeu des acteurs qui n'y croient plus du tout vers la deuxième partie d'épisode. Les adieux où tu sens que plus personne n'en a quoi que ce soit à foutre.Le destin de Bran. WTF ??? Tant qu'à faire VRAIMENT N'IMPORTE QUOI, mais allons-y, putain, ahahahahah.Sansa qui s'en branle de la paix, même avec son frère. Elle a rien compris au film, la gamine xDAh, et dédicace à Tirion et à son discours méta sur "ce qui nous unit, ce sont." Mais putain, dans le genre donner le bâton pour... Fin, vous m'avez compris.Moi je dis, tout ça, c'est un master plan de R. Martin. Le mec laisse faire, se sert du truc comme d'un laboratoire pour tester trois conneries, laisse les gens rager, et au bout d'un moment nous sortira 'hey, vous voulez LA VRAIE FIN, les mecs ?? Allez, voilà mon bouquin, le seul et unique qui soit vraiment canon (parce que merde c'est moi qui décide !)Ahah. Hâte de voir les comparaisons avec Star Wars IX en fin d'année xDN'empêche. Avengers Endgame, quand on y pense. C'est l'antithèse de ce truc. Même avec ses facilités d'écriture (sans dèc', les mecs, le cheat du time tr...?? Vraiment ??), ça te filait la chair de poule niveau conclusion. Tout n'est pas parfait, mais tu chiales. Tu vibres. Tu fais le point sur onze ans de geekeries.Ici ? Ben, je.. AhahahahahhahahahzhKfgbfolenflcbfopelrjnrnfogbfmrlrRosebud.