C’est au détour d’une offre d’emploi que l’on apprend aujourd’hui la nouvelle : Asobo Studio, le développeur Bordelais responsable du très bon A Plague Tale : Innocence, fraîchement sorti, a débuté le développement d’un jeu exclusif pour Microsoft !



Asobo Studio est à la recherche de plusieurs Vehicle artists, qui viendront se greffer à une équipe en charge du projet.



Asobo n’en est pas à sa première collaboration avec un studio tiers, de grands noms de l’édition leur ont fait confiance. Un partenariat avec Disney a notamment accouché de deux titres biens sympathiques : Disneyland Adventures et Rush Pixar, tous deux dans le Game Pass. Ubisoft leur ont également permis de s’exprimer en collaborant à The Crew. Mais l’aura du studio a grandement changé avec la parution de leur dernier titre, A Plague Tale : Innocence, projet original, encensé par la presse et le public. Leur maîtrise technique et leur capacité à créer un monde cohérent et magnifique n’est plus à prouver.