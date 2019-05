On n’a pas l’habitude de le voir agressé de cette façon. Arnold Schwarzenegger a reçu un violent coup de pied dans le dos alors qu’il assistait à une compétition de saut à la corde en Afrique du Sud, rapporte le Sandton Chronicle. Selon ce journal local, la scène s’est déroulée à Johannesburg, lors du Arnold Classic Africa, une compétition sportive organisée par l’ancien gouverneur de Californie.Comme on peut le voir sur la vidéo (à partir de 50'' ci-dessous), l’acteur s’invite sur scène pour se filmer devant les compétiteurs, avec un smartphone qu’un enfant dans le public lui a donné. Au moment de rendre l’appareil, un individu surgit à toute vitesse derrière lui et lui plonge dans le dos les deux pieds en avant.L’agresseur a été immédiatement arrêté par la sécurité. Quelques secondes plus tard dans la vidéo, on voit Schwarzenegger installé à sa place, sans qu’il ne fasse référence au coup reçu, face à de nombreux photographes. Il quitte alors la scène, entouré de gardes du corps, et serrant la main de nombreux enfants.L’ancien gouverneur de Californie, qui a subi une opération à cœur ouvert en mars 2018, a ensuite posté un message rassurant sur Twitter. « Merci pour vos préoccupations, mais il n’y a pas d’inquiétudes. Je pensais juste être bousculé par la foule, ce qui arrive souvent. J’ai seulement réalisé que j’avais reçu un coup de pied quand j’ai vu la vidéo comme vous », a-t-il écrit.