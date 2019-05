Le firmware de la Xbox One a connu de nombreuses évolutions majeures au fil des années et les développeurs continuent de proposer des nouveautés de manière régulière. Ces dernières sont généralement confiées d'abord aux membres du programme Xbox Insiders, à l'image de la bonne surprise reçue ce week-end.



En effet, certains testeurs ont pu mettre la main sur la petite mise à jour 1910 comportant un seul et unique ajout, l'affichage de la durée estimée pour les téléchargements. Une fonctionnalité qui faisait défaut à l'interface de la machine et qui entre donc en test pour une durée indéterminée. Espérons que l'essai sera concluant et que nous pourrons tous en profiter au plus vite.