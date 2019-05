(Bloomberg) -- Quand Sony Corp. a dévoilé un pacte de cloud gaming avec l'archrival Microsoft Corp, il a surpris l'industrie. Personne n'a peut-être été plus choqué que les employés de la division PlayStation de Sony, qui ont passé près de deux décennies à combattre le géant américain du logiciel sur le marché des consoles de jeux vidéo de 38 milliards $.







La semaine dernière, les deux sociétés ont annoncé un partenariat stratégique pour co-développer la technologie de streaming de jeux et héberger certains des services en ligne de PlayStation sur la plate-forme Azure de la société basée à Redmond. Il vient après que PlayStation a passé sept ans à développer sa propre offre de cloud gaming, avec un succès limité.



Les négociations avec Microsoft ont débuté l'année dernière et ont été menées directement par la haute direction de Sony à Tokyo, en grande partie sans la participation de l'unité PlayStation, selon des personnes familières avec la question. Le personnel de la division des jeux a été pris au dépourvu par les nouvelles. Les gestionnaires ont dû calmer les travailleurs et leur assurer que les plans de la console de la prochaine génération de l'entreprise n'étaient pas touchés, ont dit les gens, demandant à ne pas être identifiés en discutant de questions privées.

...



L'autre service de jeux en ligne de l'entreprise et principale vache à lait, PlayStation Network, permet des matchs multijoueurs de jeux fonctionnant sur les consoles PlayStation 4. Pour l'instant, il est toujours hébergé par l'autre géant du cloud computing : Amazon Web Services. Sony et Amazon ont tenu des discussions l'année dernière pour une collaboration plus approfondie sur le cloud gaming, mais n'ont pu s'entendre sur les termes commerciaux, selon une personne familière avec le sujet. Cela a conduit à des discussions de Sony avec Microsoft, a dit la personne. Amazon est en train de développer son propre service de cloud gaming, l'information rapportée l'année dernière.