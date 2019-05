Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Cette semaine, le planning sera chargée sur cette console :Au programme :- Atelier Lulua ~The Scion of Arland~- Resident Evil- Team Sonic Racing- Resident Evil 0- American Fugitive- The Last Door - Complete Edition- Resident Evil 4- Gunlord X- HEROINE ANTHEM ZERO episode 1- Back in 1995- Steven Universe Save the Light & OK K.O.! Let's Play Heroes Combo- Skelly Selest- Assassin's Creed III RemasteredPour patienter jusqu'à l'E3...Source : https://twitter.com/rayteamstudio/status/1130247325241303040