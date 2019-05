Selon notre confrère Spiel Times à qui deux sources proches du dossier se seraient confiées, Ubisoft débuterait un teasing sur le jeu dès le 24 mai prochain. Ce dernier aurait pour objectif de présenter quelques éléments de base du titre. Les sources en question confirment également que les rumeurs parues il y a quelques temps étaient vraies pour la plupart. Pour savoir quels sont les éléments qui sont exacts selon les informateurs de notre confrère, voici un rapide rappel des faits : *Vous incarnez Sarah, une protagoniste féminine mi-asiatique, mi-anglaise. *Vous travaillerez pour une branche d’organisation antiterroriste qui s’occupe de la cybersécurité. *Le skateboard et les graffitis seront disponibles dans le jeu. *Le jeu ne contiendra pas d'arme mortelle. Cependant, la source n’en était pas tout à fait sûre. *Comme dans Assassin’s Creed Odyssey, nous pourrons peut-être choisir entre un homme et une femme. Cependant, la source n’en était pas tout à fait sûre.

Who likes this ?

posted the 05/19/2019 at 04:50 PM by gat