Après avoir chié dessus une bonne 10aine d'heures,un très bon moment avec un bon ressenti,c’était pas gagné personnellement.



Ce que je retiens en premier lieu et le point le plus positif: Deacon.

un vrai et beau personnage avec une vraie histoire qui se développe bien tout au long de laventure,il y a quelques scènes très réussi ou l'on sent quil a du vécu

Sa VF est aussi réussi bien qu'il gueule sans raison apparemment tout le temps.

En parlant de VF mention spéciale a un ennemi qui m'a sorti sans pression: "Arrête de camper connard!"Plié!





Ensuite l'histoire qui peine vrrrraiment a démarrer mais qui sans être a finir le cul par terre tiens en haleine tout le long,assez surpris de ce coté la.Mention spéciale pour la relation Deacon/Sarah .



3eme gros point positif l'ambiance post apo zombie très bien retranscrite rien a dire le danger est partout et très grosse claque avec les hordes,LE truc impressionnant du titre.On se rends compte a la fin qu'il y en a beaucoup en plus rien a voir avec les conneries que javais lu ici et la genre yen a 3.l'effet est tjs impressionnant la tension a son max.



Le reste j'ai bien aimé les scénarios multiples qui donne un peu illusion de pas suivre une ligne droite.

La durée de vie étonnante pour la story on s'attendais pas a si dense et le contenu en général généreux



les differents camps et toutes les améliorations a debloquer,encore un bon point et qui étoffe la durée de vie.



La moto avec une bonne montée en puissance avec les upgrades mais ruiné par les ralentissments....



on va passer aux points qui m'ont fait hurler.



Comment?Comment SONY A.K.A le constructeur 5 étoiles avec des exclus qui font toujours pleurer d'admiration devant la technique de leurs jeux a pu laisser sortir un jeu dans ce tel état?

Je joue sur FAT.

-Bugs H24 persos qui disparaissent,zombies qui volent,message d'erreur de lapplication (plus de 15 crash perso en pleine horde niquel)GTA & Ac a coté c'est du gâteau.



-FrameRate a moto JAMAIS VU ca.10 fps max.A chaque sortie,c'est tout le temps,c'est injouable ça ma complètement sorti du trip moto.Et la plupart du temps ce framerate qui s’arrête y'a rien a l'ecran.

je crois que j'ai jamais vu ça dans un open world de toute ma vie (le frame a pied est correct pas de soucis particulier de ce coté la)

-Les freezes a l'ecran

-Textures qui mettent 3 min a charger même en cut-scenes...Bienvenue en 2005 dans Gears of war 1 sur 360....



-Li'a n'est juste pas conne elle a la palme...les mecs te voient pas la plupart du temps ou plus frustrant tu te bats contre des gars des zombies arrivent ils ne voient que toi...Immersion Bonjour.



Je vais pas parler de RDR2 car ce jeu a une gen d'avance mais un jeu comme Horizon qui date de 3 ans était plus beau et n'a jamais eu ce genre de problèmes....en fait jamais une seule exclu sony a eu ce genre de scandale.

Finition aux fraises de A a Z carton rouge a Sony (première fois je dis ca de ma vie je crois)





Bref comprends pas comment sony peut laisser sortir ca dans cet etat,on en est a la MAJ 1.08 jai vu aucune diff a part peut être encore plus de popping..



Gros coup de gueule de ce coté la mais ce qui est rassurant c'est que c'est de lordre technique...Pour le premier gros projet c'est encourageant.



Une belle aventure,une belle histoire,des hordes impressionnantes,un vrai nouveau personnage intéressant,un monde ouvert reussi avec une ambiance reussi ,perso je le valide malgré le scandale coté bugs et cie.



Ce jeu mérite un bon 16 voir 17/20 je dis vivement la suite