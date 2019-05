Peu de temps après la sortie de Sly 3, alors que Sucker Punch préparait l'avenir du studio avec une nouvelle IP à destination de la PS3. Sony a commandé à Vigil Games (Ceux derrière Darksiders), une suite à Sly 3 pour la PSP, mais le jeu est finalement très rapidement annulé.Le jeu n’est même jamais entré en production. De ce fait, il y a très peu d'informations sur le gameplay, mais nous avons pas mal de concepts arts permettant de nous imaginer le scénario.Comme on peut le voir grâce aux concepts art le gang des Cooper était amené à voyager dans le temps, on peut voir Sly avec un costume de cow-boy, une armure de chevalier et sur le dos d'un dinosaure. Il s’agit des mêmes mondes que le 4e volet. La question est donc de savoir pour quelles raisons le gang était amené à voyager dans le temps. Bentley, avait-il créé une machine à voyager dans le temps ? Clockwerk, était-il de retour ? Une chose est sûre, tout cela n'a pas été jeté à la poubelle, car Sanzaru Games sortira en 2013 Sly Cooper: Voleur à travers le temps sortira avec des idées très similaires.Actuellement, une série est prévue pour octobre 2019. Allez-vous la regarder ? Attendez-vous un jeu pour accompagner la série ? Si oui, vous espérez plutôt un reboot ou une suite au 4e volet ?

