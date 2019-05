Bonjour a tous, je recherche des joueurs chaud cet après midi (et peut être ce soir) pour faire de la horde.Speedrun sur machine de guerre en inconcevable a partir de 13h, peut être un peux plus tard.Micro obligatoire avec un minimum d'expérience, je lance dès qu'ont est 5, premier arrivé premier servi.

posted the 05/19/2019 at 06:28 AM by calishnikov