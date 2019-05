Voici une Information autour de la Saga Devil May Cry :DmC : Devil May Cry est sorti en 2013. Le titre était toujours centré sur Dante car il s’agissait d’un reboot de la série, qui se déroulait dans une autre réalité. Le titre développé par Ninja Theory a été assez bien reçu, mais pas sans controverse. Cela dit, Capcom a exprimé son souhait de voir DmC : Devil May Cry 2 créé, mais ce ne serait le cas que si Ninja Theory pouvait revenir le développer.Comme certains d'entre vous le savent peut-être, Ninja Theory a un peu changé depuis l'arrivée de DMC. Hellblade : Senua's Sacrifice, acclamé par la critique, leur a valu une reconnaissance, ce qui a conduit Microsoft à acheter le studio.Lors d'une récente interview avec feed4gamers, le producteur de Capcom, Matt Walker, a déclaré: "Du côté des développeurs, nous voulions certainement travailler avec Ninja Theory pour créer une suite à DmC, mais cela n'a malheureusement pas démarré."Il a ajouté: "Nous aimerions toujours voir une suite, mais nous pensons qu'elle doit absolument être réalisée par Ninja Theory - le style et la substance étonnants de ce jeu ont été rendus possibles par le seul talent qu'ils ont pour ce qui est cool. Ce ne serait pas DMC sans Ninja Theory. "Il serait intéressant de voir si Microsoft serait prêt à laisser le feu vert à Capcom. Malheureusement, cela risquerait de faire en sorte que le titre soit exclusif à la Xbox et au PC, ce qui ne serait certainement pas la situation la plus idéale…Source : https://comicbook.com/gaming/2019/05/17/capcom-interested-dmc-devil-may-cry-2