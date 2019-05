Vous jouez à quoi actuellement sur mobile ? Je ne suis pas trop "jeux mobiles" donc j'aimerai avoir des suggestions.Quel est le jeu actuel le plus gourmand en ressource (hors PUBG & Fortnite) ?Quel est le jeu le plus beau sur smartphone actuellement ?Quels sont les meilleurs jeux récents du moment ?Je vais recevoir mon Mi9 dans 9/10jours, lundi ou mardi prochain.Je cherche tout types de jeux et également des jeux online à jouer avec ou contre un ami.Merci