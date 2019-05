Je parle bien des jeux avec un vague 2019 sans date de sortie, donc aucune certitude que ça va sortir cette année comme par exemple Death Stranding, Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Bien entendu, j'attends l'un de ces trois là pour cette année mais je vais plutôt répondre celui ci en import pour ne pas répondre comme tout le monde :Yakuza 7 (Shin Yakuza) dont la fenêtre de sortie est pour l'année fiscale 2019-2020, c'est-à-dire entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Pour ma part, je le vois bien sortir pour Décembre 2019 au Japon (annonce de sa date de sortie au TGS).Je vais suivre Dying Light également (Octobre-Novembre 2019? Report pour T1 2020?)