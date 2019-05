Les fans de Watch Dogs le savent, la fin du second opus teasait des coordonnées à Londres, un terrain de jeu qui semble idéal pour un troisième volet, que nombre d’Insiders prévoient pour cette année afin de laisser un peu respirer la saga Assassin’s Creed.



Et il faut croire que les rumeurs disaient juste puisque depuis ce mois, un compte Twitter intitulé @watchdogs_uk a été mis en ligne avec la mention « Compte Officiel Watch Dogs UK. Suivez-nous pour les dernières news, trailers et infos. » Le compte propose des éléments officiels de la saga et a été vérifié par Twitter, ce qui prouve son côté officiel.



Vous l’aurez compris, Ubisoft est en train de mettre en place ses réseaux de communication pour Watch Dogs 3, qui devrait sans aucun doute nous être montré en juin prochain durant la conférence E3 de l’éditeur… et se dérouler en plein cœur de Londres!



Le tweet en question :

https://mobile.twitter.com/WatchDogs_UK



Bref là à mon avis ya plus vraiment de place au doute



Là ça nous fais sûrement 2/4 des fameux AAA d'Ubisoft prévu pour cette année fiscale.



- Ghost Recon Breakpoint

- Watch Dogs 3 ?

- ???

- ???